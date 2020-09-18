هبة طوجي تتزوج من الموسيقي إبراهيم معلوف في فرنسا

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"الخليج 365" من بيروت: دخلت الفنانة اللبنانية هبة طوجي القفص الذهبي مع الموسيقي العالمي ابراهيم معلوف بحفل زفاف أقيم في فرنسا، بعدما أجلّت إعلان خطوبتها في منتصف شهر أغسطس المنصرم بسبب الإنفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.

وقام حساب للمعجبين على تويتر يحمل عنوان عالم هبة طوجي بنشر الصور الأولى من الزواج مرفقة بتهنئة للنجمة اللبنانية

وكانت الفنانة اليسا أول المهنئين من المشاهير حيث نشرت تغريدة أعربت فيها عن سعادتها بهذا الخبر الجيد في عام 2020، وتمنت لها السعادة في حياتها الجديدة مع زوجها.

ومعلوف عازف بوق ومؤلف وموزع وأستاذ موسيقي مشهور عالمياً.

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من هو عريس هبة طوجي؟

وهو من مواليد عام 1980 في بيروت، ابن عازف البوق نسيم معلوف، وعازفة البيانو ندى معلوف، وحفيد الصحافي والاختصاصي الموسيقي رشدي معلوف، ومن أقارب الكاتب أمين معلوف. ويعيش في العاصمة الفرنسية باريس.

وحصل إبراهيم على عدة جوائز عالمية عن مسابقة البوق الدولي المجري في Pilisvörösvár في عام 2002، جائزة في مسابقة البوق الوطني (واشنطن دي سي) في عام 2001 وجائزة في مسابقة موريس الدولي أندريه في باريس في عام 2003.

حفل لأجل لبنان

يُذكر أن إبراهيم معلوف يتولى حالياً مهمة الإدارة الفنية لحفل يعود ريعه الى المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وذلك ضمن يوم خاص بلبنان سيقام بإيعاز من قصر الإليزيه، حيث من المقرر أن تسخّر قناة “فرانس 2” الفرنسية، في الأول من أكتوبر هواءها لنقل مباشر من باريس وبيروت، وتختتمه بحفل غنائي ضخم سيجمع نجوم لبنانيين وعالميين وتشارك فيه هبة طوجي وأسامة الرحباني.