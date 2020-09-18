اليابانية ريوكو يونيكورا بطلة لمسلسل The Journalist

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت منصة Netflix العالمية عن إنتاج مسلسل ياباني أصلي بعنوان The Journalist مُقتبس من فيلم يحمل نفس الاسم طُرح عام 2019 في دور العرض، وحقّق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وحظي الفيلم في حينها بإهتمام كبير لمواجهته الصريحة لجرائم وفضائح السياسية اليابانية في السنوات الأخيرة. ونظرًا لمعالجته الصادمة للمحرّمات المجتمعية، ولاحتوائه لتطورات مُثيرة ومؤثرات بصرية أنيقة، فقد حاز على عدّة جوائز في ثلاث فئات رئيسية من جوائز أكاديمية اليابان الثالثة والأربعين، ومن الجوائز التي حصدها أفضل فيلم لهذا العام، بالإضافة إلى العديد من الجوائز السينمائية الأخرى.

المسلسل من تصميم وإنتاج كلٌ من Star Sands وNetflix معًا،

ووقع الإختيار على النجمة اليابانية "ريوكو يونيكورا" (Doctor X وLegal V) لتقوم بدور البطلة "آنا ماتسودا"، مراسلة صحيفة "توتو"، التي تسعى لكشف قضايا المجتمع الياباني الحديث، والمشهورة بلقب "المُتمرّدة على وسائل الإعلام". وسيتولّى إخراج المسلسل الجديد "ميشيهيتو فوجي" (The Journalist (الفيلم) وDay and Night ).

ومن المقرّر عرض مسلسل The Journalist بجميع أنحاء العالم حصريًا على Netflix عام 2021.