شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا أول المهنئين لهبة طوجى بعد زواجها فى باريس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة اللبنانية هبة طوجى بزفافها على الموزع الموسيقى العالمى إبراهيم معلوف، فى أحد الأماكن الخاصة بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد فترة خطوبة قصيرة تمت فى شهر أغسطس الماضى، لكن أحداث انفجار مرفأ بيروت وسقوط العديد من الضحايا والمصابين منعهما من الاحتفال بالخطوبة والإعلان عنها.





وانتشرت عبر منصات السوشيال ميديا، صورتين للعروسين ظهر فيها معلوف وهو يحتضن ويقبل زوجته بعد الحفل.

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من جانبها حرصت النجمة إليسا على تهنئة هبة وكتبت عبر حسابها على تويتر: "مبروك هبة الجميلة، سعيدة جدا لرؤية أخبار سارة عنك فى 2020، أتمنى لكِ حياة مديدة من السعادة مليئة بالحب، وكل التوفيق فى حياتك الجديدة مع إبراهيم".





وتعيش هبة طوجى، فترة انتعاشة فنية غنية بالأعمال ‏الغنائية، حيث أطلقت مؤخرا ثلاث أغنيات مصورة، بدأتها بأغنيتها ‏المصرية "طلعت يا محلا نورها"، واتبعتها بتجديد فى الشكل ‏الموسيقى عبر أغنية "روح يا قمر" وصولا لأغنية "يمكن أحلى ‏يفل"، وتنشغل حاليا فى وضع لمساتها الأخيرة على مشروع أغنية ‏جديدة تكشف عنها خلال الشهر المقبل. ‏

كما خاضت هبة طوجى، أولى تجاربها فى عالم ‏الدراما التليفزيونية بمشاركتها فى السباق الرمضانى الماضى عبر بطولة ‏مسلسل "هوس" برفقة الفنان عابد فهد، وأبدعت بأدائها التمثيلى فى ‏شخصيات مركبة وغير معتادة فى الدراما بتقديمها دورين مختلفين ‏لشخصيتى "راما ولانا"، فى مسلسل مغاير عن الدراما الرمضانية ‏مكون من 11 حلقة فقط، كما قدمت خلاله أغنية التتر، بينما ‏وضع أسامة الرحبانى موسيقاه التصويرية، والمسلسل من إخراج ‏المخرج الأردنى محمد لطفى وتأليف نادية الأحمر.‏