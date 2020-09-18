شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يحيى حفلا غنائيا بالشيخ زايد.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب هشام عباس، مساء اليوم الجمعة، لإحياء حفل غنائى بمنطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، والذى يقدم خلاله باقة متنوعة من أغنياته القديمة والجديدة، كما يستعد المطرب هشام عباس لطرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة، ويضم عددا كبيرا من الأغاني من بينها، بيسلم عليك، وحشتونى، قول أن شاء الله، وغيرها من الأغنيات التي ستكون بمثابة مفاجأة لجمهوره.

وكانت آخر ألبومات هشام عباس ألبوم "عامل ضجة" والذى ضم 11 أغنية هى: "عامل ضجة" كلمات أسامة محرز وألحان محمد النادى وتوزيع موسيقى توما، و"خليك هنا" كلمات محمد جمعة وألحان محمد النادى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، و"شارى بالغالى" كلمات حسن عطية وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما، و"الفترة اللى فاتت" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع، و"اهربى" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع.

كما تضمن الألبوم أغنية "حذرتك" كلمات وألحان عزيز الشافع وتوزيع موسيقى توما، و"أغلى من العين" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى توما، و"بيسلم عليك" كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، و"أنا تاعب قلبى" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، و"السكة خضرا" كلمات وائل الغريانى وهشام عباس وألحان مدين وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، و"حاجات" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع.