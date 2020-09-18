شكرا لقرائتكم خبر عن اول صور من حفل زفاف هبة طوجى بعد عقد قرانها فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت المطربة اللبنانية هبة طوجي عش الزوجية مؤخراً، وذلك بعدما تم الإعلان عن عقد قرانها على الموسيقار إبراهيم معلوف في حفل زفاف أقامه الثنائي في فرنسا، وذلك بعدما قامت بتأجيل إتمام الأمر في وقت سابق من شهر اغسطس بسبب الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.



هبة طوجي وزوجها ابراهيم معلوف

وما ان تم الإعلان عن عقد قرانهما حتى تداول الكثيرون من متابعي هبة طوجي صوراً لها من حفل الزفاف مع زوجها إبراهيم معلوف على السوشيال ميديا مؤخراً.



هبة طوجي

جدير بالذكر أن الموسيقار ابراهيم معلوف موسيقار حاصل على عدة جوائز عالمية عن مسابقة البوق الدولي المجري في Pilisvörösvár في عام 2002، بالإضافة إلى جائزة في مسابقة البوق الوطني (واشنطن دي سي) في عام 2001 وجائزة في مسابقة موريس الدولي أندريه في باريس في عام 2003.

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هبة طوجي مع زوجها

من ناحية أخري سبق وقالت النجمة اللبنانية، هبة طوجي، إن أغنيتها "سلم على مصر" التي أطلقتها قبل عامين، هي خلطة "مصرية- رحبانية"، وهي أول اغنية لها باللهجة المصرية، أحضرتها قبل زيارتها وحفلتها الأولى في مصر، و الأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان وتوزيع أسامة الرحباني، وحققت ردود أفعال كبيرة.

وكانت اختارت إليسا، لترسل لها رسالة عبر ”الخليج 365” قالت خلالها إن إليسا امرأة قوية تمد الجميع بالحب والطاقة والأمل، مضيفة خلال ظهورها لايف عبر برنامج live مع As3ad، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد، بقولها: أريد أن أبارك لإليسا عن أغنيتها الجديدة، وهي رائعة كعادتها، أحب شخصيتها، لأنها قوية تمنح الجميع القوة والأمل والتصالح مع النفس، ودائمًا نظل نفتخر بها.

كما أكدت علي مشاهدتها للدراما المصرية، حيث تابعت في رمضان مسلسل "بـ 100 وش"، وقالت إنها أحبت المسلسل، كما أنها تحب الفنانة نيللي كريم، وتتمنى العمل معها في المستقبل في حال تمثيلها في الدراما المصرية، حيث وصفت "نيللى كريم" بالممثلة الجيدة، التي تقدم أدوارا متميزة.

هبة طوجي هي مغنية وممثلة ومخرجة لبنانية، بدأت مسيرتها الفنية في لبنان مع الفنان أسامة الرحباني، ثم انطلقت إلى العالمية في عام 2015م، عندما اشتركت في النسخة الفرنسية من برنامج The voice.