شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تطالب متابعيها بالمشاركة فى تحدى قط وفار من خلال تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة سميرة سعيد في أحدث ظهور لها منذ طرح أغنية "قط وفار" التي تعد آخر أعمالها الغنائية، من خلال حسابها الرسمي على موقع تيك توك وانستجرام، حيث شاركت من خلاله متابعيها وطالبتهم بمشاركتهم في تحدي الأغنية التي طرحتها قبل أسبوع من الآن، وبالتحديد في الـ 10 من الشهر الجاري، وطالبت سميرة من جمهورها مشاركتها فى الأغنية، بتصوير فيديوهات بصوتها وعلى ألحان الأغنية، ونشرها فى هاشتاج "قط وفار" على تيك توك.



سميرة سعيد

وكانت طرحت النجمة سميرة سعيد، أجدد أعمالها الغنائية "قط وفار"، والتى تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقى البريطانى ذى الأصول المصرية محمد النابلسي، عبر قناتها بموقع يوتيوب.



سميرة سعيد فى صورة على طريقة قط وفار

كما ظهرت الديفا سميرة سعيد، فى جلسة تصوير جديدة "فوتوسيشن" مستوحاة من تصوير كليب أغنيتها الأخيرة "قط وفار"، وحققت نسبة مشاهدات عالية اقتربت من 2 مليون مشاهدة، مرتدية تيشيرت أحمروقصة شعر "كيرلى".

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@samirasaid شاركوني تحدي ##قط_وفار على تيك توك ❤️♬ Ott w Far قط وفار - Samira Said

كما تألقت أثناء إحيائها لأولى حفلاتها التى تبث على طريقة "أون لاين" من خلال تطبيق تيك توك، حيث بدأت الحفل بأغنية "هوا هوا"، وظهرت خلال الحفل بإطلالة كاجوال بسيطة وأنيقة وظهرت عليها معالم السعادة بوقوفها على المسرح من جديد رغم عدم وجود جمهور.

وقالت الديفا سميرة سعيد: "فى البداية أحب أعبر عن شعورى بالسعادة بأنى رجعت أغنى من تانى، لأن بقالنا كتير قاعدين فى بيوتنا بسبب جائحة كورونا، وأنا سعيدة إن أخيرًا وقفت على المسرح صحيح مفيش جمهور لكن حب الناس بيوصل برده حتى لو من خلال الكاميرات وأنا سعيدة جدًا وبشكر تيك توك على الفرصة دى".