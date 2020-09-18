حنان مطاوع تنشر صورًا من كواليس "أمل حياتي".. ظهرت بـ"الكمامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور، التي التقطتها في كواليس تصوير حكاية "أمل حياتي"، ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، المعروض على قناة DMC.

وفي تعليقها على الصور، كتبت "كتير منكوا يمكن أول مرة يشوف الصور دي"، وظهرت في واحدة منها مرتدية الكمامة، وفي أخرى في شارع المعز لدين الله الفاطمي، وتفاعل مع الصور الجمهور ومتابعي حسابها، وعبروا عن إعجابهم بها.

"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، ونور محمود، ونانسي صلاح، وشاهيستا سعد، ورامي الطمباري، وأحمد كشك، ورضوى الشريف، وسمر علام، تأليف أمين جمال وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن.

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