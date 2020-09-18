أصالة نصري تهنئ نوال الكويتية بعيد ميلاد ابنتها.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرصت الفنان أصالة نصري، على تهنئة الفنانة نوال الكويتية، بعيد ميلاد ابنتها.
وكتبت أصالة، في تغريدة لها على تويتر، موجهة حديثها لنوال: "الله يحفظها لكي وتشوفوها بأعلى المراتب.. ويحفظكم جميعا ويسعدكم".
وردت نوال، عليها قائلة: "ويحفظك حبيبتي ويبارك لك بأولادك حبيبتي".
وكانت الفنانة نوال الكويتية، وجهت الشكر لجمهورها وزملاءها بعد تهنئتهم لها بعيد ميلاد ابنتها عبر حسابها على تويتر، قائلة: "شكرا جمهوري وزملائي، وكل من هناني بميلاد بنوتي.. الله لا يحرمني منكم".
يذكر أن نوال الكويتية، انتهت من تصوير "يا شمعة الدنيا" كلمات عالية الحساوي، ألحان أنور عبدالله، توزيع عدنان عبدالله، هندسة صوت فهد الحداد.
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