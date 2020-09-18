محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
صرح السيد أسامه البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة، أن نايل سينما تبدأ مساء اليوم الجمعة، عرض برنامجًا جديدًا، يحمل عنوان "المهرجان- the festival"، تحت إشراف سيد فؤاد الجناري رئيس القناة.
ويتناول البرنامج تاريخ المهرجانات العريقة في العالم؛ نظرا لتوقف المهرجانات بسبب كورونا في إطار رصد لأهمية دور المهرجانات وخصائص كل منها وأهم مراحلها.
وأول حلقة ستعرض من البرنامج عن مهرجان مراكش من إخراج داليا سالم، سكريبت مني عمري، إعداد مروة حربي، تقديم رباب الشريف، فريق إنتاج أحمد حسن، شريف صلاح، مدير إضاءة تامر الشريف، مدير التصوير محمود فيصل ومحمد عمارة.
يُعرض البرنامج اليوم الجمعة الساعة العاشرة مساءً وتتناول الحلقة مهرجان مراكش، أهم التكريمات، أهم الجوائز، المشاركات المصرية، وأهم الأفلام التي عُرضت فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. رباب الشريف تقدم "The festival" على "نايل سينما" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.