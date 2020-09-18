الليلة.. رباب الشريف تقدم "The festival" على "نايل سينما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

صرح السيد أسامه البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة، أن نايل سينما تبدأ مساء اليوم الجمعة، عرض برنامجًا جديدًا، يحمل عنوان "المهرجان- the festival"، تحت إشراف سيد فؤاد الجناري رئيس القناة.

ويتناول البرنامج تاريخ المهرجانات العريقة في العالم؛ نظرا لتوقف المهرجانات بسبب كورونا في إطار رصد لأهمية دور المهرجانات وخصائص كل منها وأهم مراحلها.

وأول حلقة ستعرض من البرنامج عن مهرجان مراكش من إخراج داليا سالم، سكريبت مني عمري، إعداد مروة حربي، تقديم رباب الشريف، فريق إنتاج أحمد حسن، شريف صلاح، مدير إضاءة تامر الشريف، مدير التصوير محمود فيصل ومحمد عمارة.

يُعرض البرنامج اليوم الجمعة الساعة العاشرة مساءً وتتناول الحلقة مهرجان مراكش، أهم التكريمات، أهم الجوائز، المشاركات المصرية، وأهم الأفلام التي عُرضت فيه.