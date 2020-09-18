تامر حسني يستجيب لطلب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة تريد مقابلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أعلن الفنان تامر حسني، عن استجابته لرغبة رحمة، فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي أكدت أنها تتمنى مقابلته.

ونشر تامر حسني، صورة من الحلقة، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه بموقع إنستجرام، وعلق: "يا رحمة حاضر هشوفك.. هو أنا أطول.. طبعا دا شرف ليا أنا، وأنا بحبك أوي أوي".

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وكانت رحمة تمنت خلال استضافتها في برنامج "السفيرة عزيزة" المعروض على قناة DMC، أن تقابل الفنان تامر حسني، وغنت له أغنية "كل مرة".

يُذكر أن تامر حسني، انتهى مؤخرا من تصوير cover ألبومه الغنائي الجديد "خليك فولاذي"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويضم 12 أغنية.