ياسمين عبدالعزيز طلبت الطلاق وهذا فرق السن بيننا.. تصريحات أحمد العوضي لـ"معكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حل الفنان أحمد العوضي، ضيفًا ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المعروض على قناة Cbc، وكشف لأول مرة تفاصيل زواجه من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، كما تحدث عن أعمال الفنية، ونستعرض أبرز تصريحاته في السطور التالية..

- عن تقديمه لدور عشماوي في "الاختيار"، قال: "استيقظت في يوم لقيتهم بيقولولي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بيقول الله المستعان، الجملة اللي كنت بقولها أثناء تجسيدي شخصية عشماوي، وأن الرئيس أثنى على دوري بالمسلسل، وده شرف كبير ليا وعلى راسي وأكبر تكريم بالنسبالي".

- قال عن قبوله تقديم شخصية عشماوي في "الاختيار": "مش من الذكاء إنك تفكر في الفرص القوية، النجاح جزء كبير منه اقتناص الفرص بأداء شخصية هشام عشماوي في مسلسل هو الأضخم في العالم العربي، وإنك تعمل دور يحمل رسالة بتوعية الناس، صعب أرفض أو أخاف، واللي قلبه خفيف رزقه ضعيف".

- عن أحمد السقا، قال: "كان حلم من أحلامي إني أمثل قدام السقا.. أنا شخص متوتر دائمًا، ماشي بمبدأ إيه اللي هعمله بعد كده، يعني بعد نجاح مسلسل الاختيار، وإن الدور كسر الدنيا وفرحت بالدور وبالنجاح ده، أفكر بقى هعمل إيه عشان استمرارية النجاح".

- عن بداية علاقته مع ياسمين عبدالعزيز: "تم ترشيحي في مسلسل (لآخر نفس) وأنا كان نفسي أشتغل مع ياسمين عبدالعزيز، والشركة لما رشحتني قالولي إنه دور ضابط وأنت قلت مش هتعمل دور ضابط، ولكن لما عرفت إنه مع ياسمين عبدالعزيز قلتلهم لا عادي أنا أعمل الدور مفيش مشكلة".

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- "لما روحت بروفة (لآخر نفس) لقيت المخرج قاعد وفيه كرسيين جنبه فاضيين، فقلت لما أقعد على الطرف هتيجى تقعد في النص مش هعرف أتكلم عشان هتتكلم مع المخرج برده، فقررت أقعد جنب المخرج وميكونش في كرسي فاضي غير اللي جانبي، وحصل فعلا وجات سلمت عليا، قلتلها معلش مش معايا نسخة من الإسكريبت ممكن أبص معاكِ فقالتلي اتفضل عادي، واتكلمنا بقى وكلمة مني وكلمة منها وضحكت يبقى خلاص قلبها مال، والموضوع جه زي أي علاقة عادي، تعارف وإعجاب وحب ثم زواج".

- "زواجي من ياسمين عبدالعزيز لم يكن في شهر مايو، ولكن كان في شهر يناير وقت عيد ميلادها".

- "الأخبار اللي كانت بتنزل بأن ياسمين أكبر مني بـ12 سنة، غير صحيحة هي أكبر مني بـ6 سنوات فقط".

- عن غيرة ياسمين عبدالعزيز، قال: "إنها كانت تجلس معه ذات مرة فتحركت أباجورة واصطدمت بها، فسألته عنها فأجاب أنه يطلق عليها اسم دولت، وبسبب غيرتها التفتت وكسرت الأباجورة؛ لأنها تحمل اسم فتاة".

- عن سبب طلب ياسمين عبدالعزيز الطلاق، فقال: "ياسمين جت في مرة لقيتني بأكل الحمام بعظمه، فشافت المنظر ده حست إني باكل بني آدم، وانزعجت، وبعدها كنت باكل كبدة نية ودخلت عليا وأصيبت بالصدمة، وطلبت وقتها الطلاق قالتلي أنتَ يتخاف منك".