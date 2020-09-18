تراند اليوم : "محمد صبحي" يكشف حقيقة طرده لـ "عبلة كامل".. ما علاقة الأمر بالتطبيع؟

علق الممثل المصري، محمد صبحي، على ما يتم تداوله حول حقيقة خلافه مع الممثلة عبلة كامل، وهو الأمر الذي قال المؤلف الراحل، لينين الرملي إنه كان سببًا في انفصالهما فنيًا.

وكان الرملي كشف في مقابلة صحفية نشرت في عام 2017، عن أنه أثناء الإعداد لمسرحية "وجهة نظر"، رشح عبلة كامل في دور "سنية"، لافتًا إلى أنه على الرغم من نجاحها إلا أن صبحي كان يقول باستمرار انه غير راض عنها، وكان "يتلكك" كثيرًا ويخصم لها من اجرها باستمرار.

وذكر أنه فوجئ به بعد العرض، بأنه يرفض التعاون معها ويريد استبدالها بدون أى اسباب، ورشح فنانة اخرى لم يرى الرملي أنها مناسبة تماما للدور، وهو ما كان سببًا في انفصالهما فنيًا بعد سلسلة من الأعمال المشتركة بينهما.



غير أن صبحي صبحي نفى طرده لها، وقال عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن "ما تم تداوله علي صفحات الفيسبوك المعروف توجهاتها والمعتمدة علي مذكرات لينين الرملي رحمه الله الذي كتبها وهو مريض ولم تكن دقيقة وبها لبس مع موضوع آخر غير مسرحية وجهة نظر وسنوضحه الأن: كل ما قيل بخصوص الفنانة الكبيرة عبلة كامل عاري تمامًاً من الصحة!".

وتابع في الرد: "الحكاية ببساطة: أن الفنان محمد صبحي كان مخرج مسرحية وجهة نظر لمدة ٥ سنين بمعني ان لا أحد يستطيع أن يفعل شيئاً على خشبة المسرح إلا بإذنه فكيف لمخرج العمل ومنتجه أن يريد لعبلة كامل الفشل أو يريد بها مستوي أقل!".



وأشار إلى أنه "يشهد لها باحترامها وإلتزامها على مدار خمس سنوات ولا يوجد أي خلاف بينهما حتي انتهت مسرحية وجهة نظر وأراد لينين الرملي أن تكون عبلة كامل بطلة المسرحية القادمة وكان اسمها "الحادثة" ولكن اعترض محمد صبحي كمخرج علي هذا الاختيار، لأن تركيبة دور بطلة مسرحية الحادثة مختلف تمامًا على شخصية وتركيبة وتمثيل عبلة كامل".

ووصف صبحي عبلة كامل بأنها "فنانة عظيمة لكنها غير مناسبة لهذا الدور من وجهة نظره كمخرج، ولما أصر لينين على اختياره انسحب محمد صبحي وانتهت الفرقة وهما أصدقاء ليكمل لينين مسرحيته الحادثة".

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وأكد صبحي أنه "يحترم الفنانة عبلة كامل ويقدرها ويعتبرها من أهم الممثلات التي مثلت معه"، وأشار إلى أن "هناك لقاءات تليفزيونية يتحدث كل منهما عن الآخر بكل احترام وحب وسنبحث عنها وسنقوم بتنزيلها".

واعتبر أن "هذه الهجمة منتظرة بعد إعلانه إذاعة "فارس بلا جواد" علي الصفحة، ومعروف من يملك الموقع ويعرف رأي الفنان محمد صبحي أنه ضد التطبيع مع العدو الصهيوني.. ففتحتم موضوع عبلة كامل الذي مر عليه ٢٦ عاما لتثيروا شهيتكم في اختلاق الاتهامات".

وأضاف: "ونحن نشكر وبشدة كل الذين دخلوا الصفحة المنتشر بها هذا الخبر الكاذب ودافعوا عن الفنان محمد صبحي واستنكروا ما كُتب".