 آنا كورنيكوفا تنشر صورة طفلتها الصغرى ماري فاشتعلت السوشيال ميديا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - حياة أطفال المشاهير في عصر السوشيال ميديا لم تعد سرية أو خاصة بأمر آبائهم وأمهاتهم،ولاعبة التنس الشهيرة آنا كورنيكوفا فخورة جداً بأمومتها وبطفلتها الصغرى للغاية.

وقد شاركت لاعبة التنس الروسية المعتزلة آنا كورنيكوفا البالغة من العمر "39 عاماً"، الأربعاء 16 أيلول- سبتمبر 2020 الجاري عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" الذي تملك فيه مليون و600 ألف متابع ومتابعة حول العالم، صورة لابنتها الصغرى "ماري" التي أنجبتها في 30 يناير الماضي من عام 2020 الجاري،التي بالكاد تبلغ من العمر 7 أشهر وهي مبتسمة ومرتدية بلوزة وتنورة بيضاء رياضيتين ناعمتين من الدانتيل، وعلقت عليها :"ومبلدون ها أنا ذا قادمة".

وحرص والد الطفلة المغني الإسباني إنريكي إغليسياس البالغ من العمر"45 عاماً" على التعليق على الصورة أيضاً فكتب: " حبي" .

وسرعان ما أشعلت صورة ابنتهما الصغرى الجميلة وتعليقاتهما السوشيال ميديا بآلاف المشاهدات والتعليقات والإعجابات من عائلتيّ إنريكي وآنا والكثير من متابعيهما في مواقع التواصل الإجتماعي،حتى بلغت أكثر من 235 ألف مشاهدة وإعجاب بيوم واحد.

حرص النجمان على إحاطة حياتهما الخاصة بالكثير من السرية



يشار إلى أن" آنا كورنيكوفا"،و و"إنريكي إغليسياس" أبوان لثلاثة أطفال وهم على التوالي: التوأم "لوسي" و"نيكولاس"، اللذين أنجبتهما آنا في عام 2017،وطفلتهما الصغرى "ماري" التي أنجبتها آنا في المستشفى في 30 يناير 2020 .

وكان إنريكي تعرف على آنا في موقع تصوير كليبه

"Escape"

، وحرص النجمان على إحاطة حياتهما الخاصة بالكثير من السرية وربما كان هذا سبباً مساعداً على استقرار العلاقة بينهما، ثم لاحقاً الزواج سراً في ميامي عام 2012.

وتحظى آنا كورنيكوفا بعلاقة مميزة مع عائلة زوجها إنريكي إغليسياس،ما جعل علاقتهما الزوجية أكثر قوة واستقراراً.



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