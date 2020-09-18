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تفاصيل وموعد عرض حكايات بنات الجزء الخامس

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تنطلق أولى حلقات الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، يوم الأثنين المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك عبر شبكة قنوات on.

 

ويشار إلى أن أحداث المسلسل تدور حول حياة أربع فتيات، وعلاقاتهن العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلتهن وأحلامهن وطموحاتهن.

 

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جدير بالذكر أن مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس

بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

 

 

 

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