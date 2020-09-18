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المخرج معتز حسام ينتهي من تصوير فيلم "قبل الأربعين"

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 انتهى المخرج معتز حسام من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "قبل الأربعين"، مساء أمس، الخميس، والذي من المقرر طرحه قريبًا بدور العرض

السينمائية.

 

يشار إلى أن تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق والرعب، من خلال التركيز

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على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي.

 

يذكر أن فيلم "قبل الأربعين" بطولة داليا مصطفى، بسمة، إيهاب فهمي، محمد علي ‏رزق، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.

 

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