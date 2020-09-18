الليلة.. نانسي عجرم تقدم حفل أون لاين عبر تيك توك

تستعد النجمة نانسي عجرم لتقديم حفل غنائي أون لاين مساء اليوم، الجمعة، وذلك عبر التطبيق الشهير تيك توك، فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت بيروت.

ومن المقرر أن تقدم نانسي خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور أبرزها "قلبى يا قلبي، ومعاك،

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ما تيجي هنا، الحب زي الوتر، الدنيا حلوة.. وأخرون.

ويذكر أن انتهت المطربة نانسى عجرم من تسجيل أغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية ومن المقرر طرحهم ضمن ألبومها الجديد، وهما "بدى حدا حبوا، أول أيامه".