بالصور.. "هوس" يحتفل مع الجمهور بإطلاق ألبوم "بطل خارق" في الساقية

بحضور كبير مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، استقبل جمهور ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل إطلاق ألبوم "بطل خارق" لفريق "هوس" مساء أمس، الخميس، على مسرح النهر.
مجموعة كبيرة من محبى الفريق كانوا من أوائل الصفوف للإستماع بأغنيات الفريق المميزة ومع إطلاق أغانى الألبوم الجديدة تفاعل الحضور مع الأغنيات بشكل كبير وعناختيار اسم "بطل خارق"، أكد "خطيب" مغني الفريق أنه يوصف به الإنسان الذى يتحمل صعوبات حياته ويواجه أزماته فيؤكد لنا أنه من بطل خارق.
ومن الأغنيات التى قدمها الفريق من الألبوم الجديد "الشفرة، ليل، كل، جريمتي، بطل خارق"، ومن
هَوَس.. فريق مصري مستقل، يعزف الموسيقى العالمية (World Music)، ويعمل على خلق صوت وكلمات وحكايات مختلفة عن طريق استكشاف عوالم صوتية وإنسانية جديدة والمزج بين نوعيات وعوالم موسيقية مختلفة.
بين عامي 2014 و2015 استمر الفريق في تدريباته باستوديوهات القاهرة، حيث تكون أعضاؤه من خلفيات موسيقية مختلفة فقط يجمعهم "هَوَس" الموسيقى.
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