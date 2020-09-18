لحماية الطفولة.. ولاية نيجيرية تعاقب مغتصبي الأطفال باستئصال الخصيتين والإعدام

آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2020 4:16 مساءً
ولاية نيجيرية تعاقب مغتصبي الأطفال بالإخصاء والموت
وقّع حاكم ولاية في نيجيريا قانونًا جديدًا يفرض عقوبات جديدة على المغتصبين، تنص على الإخصاء الجراحي وعقوبة الإعدام بحق المغتصبين المدانين باغتصاب أطفال تحت عمر الـ14 عامًا.
وفي هذا الإطار، شدد حاكم ولاية كادونا ناصر أحمد الرفاعي على أن “العقوبات الصارمة مطلوبة للمساعدة في حماية الأطفال من الجرائم الخطيرة”.
كذلك، فقد تمّ رفع الحد الأقصى لعقوبة السجن للمغتصبين إلى السجن المؤبد بموجب القانون الجديد، الذي وقعه الرفاعي الأربعاء. علماً أن القوانين قبل تعديلها كانت تنص على إيداع مغتصب البالغين السجن لمدة تصل الى 21 عامًا، أما مغتصبي الأطفال لمن هم دون الـ14 عامًا كانت عقوبتهم السجن مدى الحياة.
وسيعاقب الرجال المدانون باغتصاب أي شخص يقل عمره عن 14 عامًا بموجب القانون الجديد بالإخصاء الجراحي والإعدام. كما يمكن معاقبة النساء المدانات باغتصاب الأطفال باستئصال البوق الثنائي أو قناتي فالوب، والموت.
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