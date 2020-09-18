بعد تهديدها بالقتل.. الحكم بالسجن على "عاشق" تايلور سويفت

رنا صلاح الدين - حكمت إحدى المحاكم الفيدرالية على مطارد النجمة العالمية تايلور سويفت ويدعى "تكساس إريك سواربريك" بالسجن لمدة 30 شهرًا.

واعترف تكساس إريك بمطاردتها وإرسال رسائل تهديد عبر البريد إلكتروني منذ شهر يناير عام 2018 إلى شركة Big Machine Records المسئولة عن التسجيلات الفنية لتايلور سويفت.

وأرسل سواربريك ما لا يقل عن 40 رسالة ورسائل بريد إلكتروني صنفت بأنها عنيفة وجنسية بشكل متزايد، حتى القبض عليه يوم الثاني من أغسطس، من قبل قسم شرطة متروبوليتان ناشفيل.

وواصل سواربريك الاتصال بشركة Big Machine Records بعد إطلاق سراحه، وأعرب عن رغبته في اغتصاب وقتل تايلور سويفت وقال إنه سيقتل نفسه أمام مدير الشركة وموظفيه.

الجدير بالذكر، أن تايلور سويفت قد عبرت عن خوفها الشديد من مطاردته، حيث كتبت في مقال له عام 2019 لمجلة "elle": "استمرار خوفي من العنف في حياتي الشخصية، أحمل ضمادات من الدرجة العسكرية".