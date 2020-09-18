شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سوسن بدر فى أحدث ظهور لها على النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت الفنانة سوسن بدر على الظهور خلال الفترة الأخيرة بصور تتميز بوحي مصر القديمة، حيث باتت أيقونة في تلك النوعية من الصور، مثلما ظهر خلال الآونة الأخيرة، إلا أنها صباح اليوم ظهرت للمرة الأولى منذ فترة بصورة لها على أحد الكباري فوق نهر النيل بإطلالة بعيداً عما اعتاده متابعوها.

وهو الأمر الذى دعا قطاع كبير للتفاعل مع الصورة بتعليقات من عينة :"مصر الفرعونية بتصبح على مصر"، وغيرها من التعليقات التي تفاعلت معها.



سوسن بدر وجانب من التعليقات

Advertisements

وعلى جانب آخر تعيش الفنانة سوسن بدر انتعاشة سينمائية كبيرة هذه الأيام فى ظل الحركة السينمائية الحالية بوجود عدد كبير من الأفلام يتم تصويرها أو يتم التحضير لها فى الوقت الحالى، إذ تعاقدت على المشاركة فى بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، تستعد للبدء فى تصويرهم خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما انتهت من فيلم "إلا أنا" مع تامر حسنى، الذى كان متوقفا بسبب فيروس كورونا وتم استئنافه مؤخراً والانتهاء من آخر مشاهده.

وأول الأفلام التى تبدأ سوسن تصويرها هو "ثانية واحدة" الذى انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضى، وتستعد سوسن لبدء مشاهدها فى العمل خلال الأيام المقبلة، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب دينا الشربينى ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وويزو وعلا رشدى وعدد من ضيوف الشرف والفيلم من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.