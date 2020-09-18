شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد يكشف مضمون الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الكاتب الكبير وحيد حامد عن تحضيرات الجزء الثالث من مسلسله "الجماعة"، فى تصريحات تليفزيونية، حيث أكد حامد أن الجزء الثالث من مسلسل الجماعة، ستتناول أحداثه فترة السبعينيات وكيف كانت سببا في ظهور التيارات الإسلامية والجماعات المتشددة التي أرعبت الناس، فضلا عن التفاصيل التى جعلتهم يرتكبون جرائم متوحشة فى حق المصريين.

وفى سياق آخر، كانت قد أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرا برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، عن تعاقدها مع الكاتب الكبير وحيد حامد على الجزء الثالث من مسلسل الجماعة، وكشف المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن المسلسل مازال فى طور الكتابة مع القامة الكبيرة الأستاذ وحيدحامد والذى حرصت الشركة على العمل معه وبعدما تتم الكتابة سيتم الإعلان عن مراحل الإنتاج والمشاركين فى العمل.

مسلسل "الجماعة 2" استغرق فيه الكاتب وحيد حامد سنوات من الكتابة والبحث، وعمل على توثيق السيناريو من خلال بعض المراجع التى لجأ إليها، وأسندت مهمة إخراجه لشريف البنداري، وشارك فى المسلسل نخبة من الفنانين منهم صابرين بدور زينب الغزالى، وعبد العزيز مخيون فى دور "حسن الهضيبى"، ومحمد فهيم دور "سيد قطب"، وياسر المصرى فى دور "الرئيس جمال عبد الناصر".