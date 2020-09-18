صدق أولا تصدق.. كاني ويست يمنع مساعديه من ممارسة "الجنس" بدون زواج

رنا صلاح الدين - قرر نجم الهيب هوب العالمي كانى ويست، أن يظهر تمسكه بالتدين بشكل واضح وهو ما مثل صدمة للبعض في المجتمع الأمريكى.

وطلب كاني ويست من موظفي حملته الانتخابية الامتناع تماما عن ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، فى محاولة لخفض معدلات الإجهاض.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الشهيرة، إن كاني ويست مثلما طلب من العاملين في حملته الامتناع عن ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، فهو أيضا طالب من الذين يعملون في ألبومه الأخير.

وبالرغم من غرابة الطلب إلا أنه يتماشى تماما مع بعض الأفكار التي عبر عنها كاني ويست، خلال حملته ونسبها إلى معتقداته الدينية المسيحية، مثل النفور من تنظيم الأسرة وإجراءات الإجهاض.

يذكر أن كاني ويست كان حديث الصحف العالمية، بسبب خلافه العلني مع زوجته كيم كاردشيان، وتهديده لها بالطلاق بعد وصفها له بأنه يعاني من أزمة نفسية حادة، بسبب تصريحات الانتخابية.