ديانا كرزون تعلق على استدعاء زوجها من قوات الأمن في حفل زفافها

رنا صلاح الدين - علقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، على الجدل الذي صاحب حفل زفافها على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد الأنباء عن استدعاء زوجها من قبل قوات الأمن لسؤاله حول الأعداد التى حضرت زفافه.

وكتبت ديانا كرزون، عبر إنستجرام: "فرحتي فيكم كبيره فرحتي انو الله اعطاني عائله حلوه، وحنونه وسند متلكم أمي وتاج راسي ونفسي بها الدنيي اخوي وخواتي اصحابي يلي بجد يلي بحسو فيني".

وأضافت: "حتى لو بعاد عني كل الناس يلي بتحبني من بعيد وبتتمنالي كل الخير وأنا عمري ما شفتها فرحتكم شفتها وحسيتها بمسجاتكم الحلوه يلي كملت فرحتي ىالله لا يحرمني من دعواتكم ولا من محبتكم".

ديانا كرزون

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وعلق كذلك الإعلامي معاذ العمري زوج ديانا كرزون، على حفل زفافه، بقوله على فيسبوك: "إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء، أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد".

وأوضح: "تم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام.. شكراً لنشامى الأمن العام ما قصروا... ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكراً على المباركة".

يذكر أن ديانا كرزون كشفت عن حفل زفافها، قائلة على "فيسبوك"، إنها كانت تتمنى حضور الجميع إلا أن فيروس كورونا يحول دون تحقيق تلك الأمنية.