فان موريسون ينتقد "حجر كورونا" بأغانيه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد الموسيقي الأيرلندي الشمالي فان موريسون لإصدار 3 أغنيات ينتقد فيها الحجر المنزلي الذي فُرِض في ذروة الموجة الأولى من جائحة "كوفيد-19" معتبراً أنه "منافٍ للحرية"، وفقاً لما أعلنه الجمعة عبر موقعه الإلكتروني.

واتهم صاحب أغنيتي "جلوريا" و"براون آيد جيرل" العلماء بأنهم "يخترعون حقائق ملتوية" لتبرير فرض "عبودية" على الناس، بحسب فقرات من أغنياته الثلاث أوردتها وسائل إعلام بريطانية.

واعتبر موريسون (75 عاماً) في إحدى الأغنيات أن "الوضع الطبيعي الجديد ليس طبيعياً"، مضيفاً: "لقد ولدنا لنكون أحراراً"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وفي "نو مور لوكداون" (لا حجرَ بعد الآن)، غنّى موريسون: "لا تجاوز للحدود بعد اليوم من الحكومة، و"لا طغاة فاشيين بعد اليوم يعكرون سلامنا".

ومن المتوقع أن تصدر الأغنية الأولى، على أن تليها الأخريان، بفارق أسبوعين بين الواحدة والأخرى.

Advertisements

وقال موريسون في بيان نشر على موقعه "إنها مسألة حرية اختيار، وأعتقد أن الناس يجب أن يحظوا بحق التفكير بأنفسهم".

وجدد موريسون دعوته إلى فتح صالات الحفلات الموسيقية بطاقتها الاستيعابية الكاملة.

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الجمعة، أن فرض حجر جديد في بريطانيا سيكون "خط الدفاع الأخير"، إذ تفضل الحكومة اعتماد الحجر المحلي في مناطق معينة.

وتُعتبر بريطانيا الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً من الجائحة مع بلوغ عدد الوفيات فيها 41 ألفاً، وتشهد حالياً تزايداً متسارعاً لعدد الإصابات.