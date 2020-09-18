توبا بويوكستون ليست مغرمة

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ردت الممثلة التركيّة توبا بويوكستون على الأخبار التي طالتها وأثارت جدر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الصورة العارة التي انتشرت عبر منصات التواصلا الاجتماعي إضافة الى الأنباء عن علاقة حب تجمعها لاعب كرة قدم شهير.

توبا خرجت عن صمتها لنفي ما يتمّ تداوله، وأوضحت "ما نسميه الحب لا يحصل بمجرّد وجود شخصين في نفس المكان، أو متابعة بعضهما على مواقع التواصل، أليس كذلك؟ تفسيركم لوجود حب بسبب "فولو" وجهة نظر رومانسيّة جداً".

وتم تداول أخبار حول علاقة حبّ تجمع النجمة التركيّة توبا بويوكستون بلاعب كرة القدم السابق التركي علي قونيش.

أما الصورة العارية التي تم تناقلها فهي تعود لمشهد تمثيلي ضمن أحداث مسلسل "النهضة العثمانية" الّذي تشارك في بطولته إلى جانب مجموعة من النجوم الأتراك مثل يغيت اوزوم أوغلو، داملا سونماز، وبينار دينيز.