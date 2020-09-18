شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد شادية فى صورة نادرة مع سناء جميل وآمال فهمى وسناء منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد، كشف عشاق ومحبو النجمة القديرة الراحلة شادية، عن صورة نادرة جمعت دلوعة السينما المصرية مع الفنانة الراحلة سناء جميل والإعلامية القديرة الراحلة آمال فهمى، والإعلامية الكبيرة سناء منصور، فى إحدى المناسبات الاجتماعية، والتقطت الصورة بعدما اعتزلت شادية الفن، حيث ظهرت فى الصورة مرتدية الحجاب.



شادية مع سناء جميل وآمال فهمى وسناء منصور

واعتاد عشاق ومحبو النجمة الكبيرة الراحلة شادية، الكشف عن الصور النادرة التى لم تنشر قبل للراحلة من خلال حسابهم ???????????????????????? شــادية، وكان من ضمن هذه الصور، إهداء النجمة شادية باقة من الزهور للنجمة القديرة يسرا خلال حفل زفافها، وأيضا صورة التقطت بعد اعتزالها للفن، ظهرت فيها مرتدية الحجاب وتم التقاطها فى إحدى المناسبات الاجتماعية، وصورة أخرى لها بعد ولادتها بأشهر قليلة وقبل أن تكمل عامها الأول، حيث إنها من مواليد 8 فبراير عام 1931.

وأيضا من هذه الصور، صورة جمعتها مع الفنان الكبير محمود ياسين، تعود لنحو 46 عاما، من كواليس تسجيل المسلسل الإذاعى "سنة أولى حب" الذى أذيع فى موسم دراما رمضان الإذاعى عام 1974 عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط.

مسلسل "سنة أولى حب" كتبه الكاتب الكبير الراحل مصطفى أمين، من الزنزانة 98، وبطولة عدد كبير من نجوم وعمالقة الفن، منهم شادية، محمود ياسين، نيللى، محمود مُرسى، أحمد مظهر، محمود المليجى، تحية كاريوكا، عُمر الحريرى، مريم فخر الدين، يوسف فخر الدين، وداد حمدى، أمينة رزق، شفيق نور الدين، عبد العظيم عبد الحق، عبد العليم خطاب، فرج النحاس، إبراهيم الشامى، سعد الغزاوى، رُشدى المهدى، ناهد سمير، محمد وفيق، ممدوح طنطاوى، محمد شاكر، ألحان بليغ حمدى، محمد حمزة، أحمد صالح، إخراج محمد علوان.