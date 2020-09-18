شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يلبى رغبة فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لبى النجم تامر حسنى، رغبة رحمة إحدى الفتيات من أصحاب الاحتياجات الخاصة، والتى تمنت أن تراه، وذلك خلال تواجدها ببرنامج "السفيرة عزيزة" على قناة DMC، حيث أكدت رحمة خلال البرنامج، أنها تريد أن تقابل النجم تامر حسنى، وغنت له أغنية "كل مرة"، وهو ما استجاب له النجم تامر حسنى على الفور، حيث نشر صورة من الحلقة، عبر ستورى انستجرام، وعلق عليها قائلا "يا رحمة حاضر هشوفك .. هو انا أطول.. طبعا دا شرف ليا انا وأنا بحبك أوي اوي".



تامر حسنى على انستجرام

وكان طفلا من ذوى الاحتياجات الخاصة موهوب فى العزف والغناء، عبر عن أمنيته لقاء النجم تامر حسنى ، من أجل العزف والغناء معه قائلا: "بحب تامر حسنى ونفسى أشوفه وأعزف وأغنى معه".

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الطفل محمد ليس موهوبا في الموسيقى فقط بل هو بطل رياضى في السباحة والجرى، وتمنى أن يصبح طيارا حينما يكبر، وقال والده إن محمد ينقصه كرسى رياضى ليتمكن من المشاركة في البطولات الرياضية.

كان النجم تامر حسنى قد شارك جمهوره بكواليس تصوير غلاف ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا على الفيديو قائلا :"من تصوير cover البوم خليك فولاذي"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والذى يضم 12 أغنية كاملة.

وأوشك النجم تامر حسنى على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، حيث يدرس حالياً تقليص عدد الأغانى لتصل إلى 10 أغانى فقط، ويعد هذا الألبوم حالة خاصة لأنه يضم عدداً من الأغانى المميزة والمتنوعة فى كل لون غنائى.