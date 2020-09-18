شكرا لقرائتكم خبر عن أجرأ 6 تصريحات لـ أحمد العوضى عن ياسمين عبد العزيز.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل الفنان أحمد العوضى ضيفا مع الإعلامية منى الشاذلى من خلال تقديمها لبرنامج "معكم منى الشاذلى" المذاع على قناة CbC، والذى تحدث عن كواليس شخصية الإرهابى هشام عشماوى فى مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، كما تحدث عن بطولته الأولى من خلال مسلسل "شديد الخطورة"، كما أن الحلقة نالت إعاجب الكثيرين بعد تصريحات أحمد العوضى الجريئة عن زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز عن بداية تعارفهما والكواليس الخفية التي لم تتضح بالإضافة إلى المواقف التي جمعتهما بعد الزواج.

وجاءت أبرز تصريحاته الجريئة:-

- أول تعارف بينى وبين ياسمين عبد العزيز كان من خلال مسلسل "لآخر نفس" وأول مرة شافتنى مسكتنى من كتفى بشك جامد خلتنى أبص أشوف مين ماسكنى جامد كده

- إحنا متجوزين من بدرى ومحدش كان يعرف ووقت عيد ميلادها كنا متجوزين مش وقت ما أعلنا فى شهر مايو فى رمضان

- علاقتنا جاءت تعارف وإعجاب وحب وزواج ولم نعلن وقتها حتى نتأكد من استمرار العلاقة وحتى لا تحسب على ياسمين علاقة وخلاص

- ياسمين عبد العزيز أكبر منى بـ6 سنوات فقط وليس 12 سنة كما يقال فى الأخبار وحتى لو أكبر منى بـ20 سنة مش هيفرق كتير الموضوع ده

- اكتشفت أن ياسمين عبد العزيز غيورة جدا لما جات فى منزل والدى وعشان أباجورة عزيزة عليا مسميها "دولت" رميتها وكسرتها فى الأرض ووقتها أدركت مدى الغيرة اللى هاشوفها

- ياسمين عبد العزيز طلبت منى الطلاق لما شافتنى أول ما صحيت الصبح وأنا باكل كبدة نية، فخافت وقاتل إنى باكل دم وإنى لازم أطلقها خوفا على نفسها

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وشارك أحمد العوضى فى أحدث أعماله من خلال مسلسل "شديد الخطورة"، ‏الذى يعرض على منصة watch it، ويتناول قضية الهاكرز ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة.‏

مسلسل "شديد الخطورة" يخطط تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات على منصة watch it الرقمية، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى وريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

كما شارك العوضى فى موسم رمضان الماضى في مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.