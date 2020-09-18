شكرا لقرائتكم خبر عن صديقة ليوناردو دى كابريو تظهر مع شخص آخر بسبب عودتها للعمل.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر كاميلا مورنو من أشهر عارضات الأزياء خلال الفترة الحالية على مستوى العالم خاصة بعدما بزغ اسمها بسبب ارتباطها بقصة حب منذ عام 2017 بالنجم ليوناردو دى كابريو، حيث بات الثنائي معاً من اشهر الثنائيات في العالم حالياً لظهورهما المتكرر معاً، إلا أن كاميلا مؤخراً ظهرت بدون ليوناردو حينما تميزت بإطلالة براقة في غرب هوليود، خطفت بها الأضواء.



كاميلا مورنو

كاميلا لم تظهر وحدها وإنما كان معها شخص آخر خلال التقرير الذى نشره موقع الديلي ميل والذى أكد أن هذا الرجل هو الاستايلست الخاص بها، حيث باتت كاميلا مؤخراً حريصة على العودة للعمل بعد فترة من الغياب بسبب كورونا.

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وكان الثنائى دي كابريو وكاميلو ظهرا نهاية الأسبوع الماضى أثناء سيرهما على الشاطئ فى ماليبو وفقاً لموقع ذا ميرور الذى أكد أن النجم الحائز على أوسكار مرة وحيدة في مشواره يواصل الاستمتاع بالصيف على طريقته الخاصة.



كاميلا مع شخص آخر

وكان موقع جاست جيرد كشف عن تعاقد النجم ليوناردو دي كابريو مع شركة سونى في صفقة جديدة متعددة السنوات، وأوضحت الشركة أن هناك مشروعين قيد التطوير والتحضير، وأن الشركة سبق وأن تعاونت مع ليوناردو منذ أكثر من 24 عامًا فى روميو وجولييت، ثم فيلم تايتانيك معتبرين ليو من عباقرة الفن، خاصة أنه سلك الطريق الصعب فى المجال على حسب تعبيرهم.



من جانب آخر يبدو أن فيروس كورونا وتأثيره لن ينتهى خلال تلك الفترة، حيث قرر القائمون على فيلم Killers of the Flower Moon الذى يجمع ليوناردو دى كابريو وروبرت دى نيرو تأجيل بدء تصويره للعام المقبل 2021 وتحديداً شهر فبراير منه، وفقاً لما جاء خلال تقرير نشره موقع gamespot الذى أشار إلى عزم مارتن سكورسيزي مخرج الفيلم القيام بتلك الخطوة بسبب كورونا، حيث أكد الموقع أن الفيلم كان من المفترض أن يبدأ تصويره في وقت سابق من العام الحالي، وتحديداً في شهر مارس الماضي أي قبل خمسة أشهر من الآن، إلا أنه بذلك تم تأجيله لمدة تصل لـ 11 شهر قبل بداية تصوير العمل الذى ينتظره قطاع كبير من محبي السينما