المخرج أشرف فايق يعيد سهير المرشدى للسينما بـ"العمر اللى جاى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيد المخرج أشرف فايق النجمة القديرة سهير المرشدى للسينما بفيلم "العمر اللى جاى" فكرته ورؤيته الإخراجية وسيناريو خالد جمال، وتتم حاليا جلسات عمل مكثفة بين المخرج والبطلة استعدادا لتصويره قريبا والفيلم ينتمي لنوعية الأفلام المونودراما القصيرة.



جلسات عمل تجمع اشرف فايق وسهير المرشدي

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المخرج أشرف فايق من المخرجين الذين لهم طابع مميز في اعمالهم وله فكره الخاص ومن أهم الأفلام التي قام بإخراجها : فيلم "اللبيس" وفيلم "الزمهلوية" وأخرج فيلمين مع النجم محمد سعد "اللمبي 8 جيجا" و"تك تك بوم" ومن أفلامه أيضا "قصة الحي الشعبي" و"اسانسير خمس نجوم" كما أخرج مسرحية بعنوان "ولا في الأحلام".



فيلم العمر اللي جاي

يذكر أن الفنانة سهير المرشدي كان آخر ظهور لها في السينما من خلال فيلم "العشق والدم" عام 2002 مع المخرج أشرف فهمي، ومن أشهر أعمالها السينمائية : ( عودة الابن الضال ) و( رغبة متوحشة ) و( حكاية بنت اسمها مرمر ) و( الزوجة الثانية ) و( جريمة في الحي الهادي ) و( البوسطجي ) و( حكمتك يا رب ) و( احتيال ).