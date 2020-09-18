كندة علوش مهنئة أصالة على ألبومها: "أغاني مشغولة بالذهب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرصت الفنانة كندة علوش، على تهنئة الفنانة أصالة نصري على ألبومها الغنائي الجديد "لا تستسلم".
وكتبت كندة، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "أصولتي الغالية صديقتي وأختي.. ألف مبروك الأصداء الرائعة لألبومك الجديد لا تستسلم من اللحظات الأولى لنزوله".
وأضافت: "أغاني رائعة مشغولة بالذهب ومعجونة بروحك الشغوفة، وصوتك الساحر وبألحان وكلمات رائعة.. الله يكلل تعبك بنجاح استثنائي مثل المجهود والطاقة اللي حطتيهم بالعمل".
وطرحت الشركة المنتجة لألبوم أصالة نصري "لا تستسلم"، أغاني الألبوم الجديد التي تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغاني والموسيقى الإليكترونية، ويتضمن الألبوم 20 أغنية.
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