فيديو| أحمد العوضي يكشف فارق السن بينه وبين ياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان أحمد العوضي، على توضيح فارق السن الحقيقي بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

ونفى العوضي، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "معكم منى الشاذلي "، ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا منذ زواجه بأن فارق السن بينه وبين زوجته هو 12 عاما.

وأوضح، أن فارق السن بينهما هو 6 سنوات فقط، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يشكل فارقا معه في أي شيء.

Advertisements

وكشف العوضي، أنه كان متزوجا من ياسمين عبدالعزيز قبل إعلانهما الرسمي لمعجبيهما على "السوشيال ميديا" في 4 مايو الماضي.

يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز، كانت متزوجة من رجل الأعمال محمد حلاوة، وانفصلا عام 2018، بعد زواج دام ما يقرب 17 عاما.