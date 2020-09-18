شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Soul يعرض فى افتتاح مهرجان روما بعد إلغاء كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان روما السينمائى أن فيلم ديزنى وبيكسار Soul سيكون فيلم افتتاح المهرجان الذى من المقرر أن يقام بشكل فعلى من 15 إلى 25 أكتوبر، وقالت ممثلة المهرجان إنها غير متأكدة مما إذا كان مخرج الفيلم بيت دوكتر، وهو أيضًا المسئول الإبداعى الأول فى استوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة، سيكون قادرًا على القيام برحلة إلى روما.



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كما أنه من غير الواضح ما هى خطط إطلاق Disney لـ "Soul" التى حدد الاستوديو موعد إصدراها في الولايات المتحدة 20 نوفمبر، وعلى جانب آخر حاول موقع Variety للحصول علي تعليق من ممثل ديزني لمعرفة موعد طرح الفيلم بشكل نهائي او مكانية عرضه علي Disney Plus، لكنه لم يرد.

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وينتمى Soul لنوعية أفلام الأنيمشن، وهو بطولة أصوات تينا فاى، جيمى فوكس، جون راتزينبرجر، ديفد ديجز، فيليسيا رشاد، أحمد خليل طومسون.

وتدور أحداث الفيلم حول مدرس موسيقى لطلاب المرحلة الإعدادية يدعى "جو"، الذى يحلم بـ لعب موسيقى الجاز على خشبة المسرح، منذ فترة طويلة، ولكن مع مرور الوقت يفقد جو حبه وشغفه بالموسيقى، ومن ثم تعرض لـ حادث الذى أدى إلى خروج روحه من جسده، ويجب عليه أن يجد طريقة للعودة مرة أخرى، وذلك بمساعدة روح طفولية.

تم اختيار "Soul" سابقًا لعرضه فى مهرجان كان السينمائى الملغى، لذا فهو يحمل علامة Cannes 2020.