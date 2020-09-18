شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحيى حفلا أون لاين اليوم على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة نانسى عجرم، اليوم الجمعة، حفلا غنائيا أون لاين عبر تطبيق تيك توك فى تمام الساعة 9 مساء بتوقيت بيروت، ومن المقرر أن تغنى نانسى فى حفلها مجموعة كبيرة من أغنيات ألبومها الأخير وباقة من أشهر أغانيها أبرزها "قلبى يا قلبي"، "ومعاك"، "ما تيجي هنا"، "الحب زي الوتر"، "الدنيا حلوة"، وغيرها من الأغاني.

وكانت نانسى عجرم قد انتهت من تسجيل أغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية فى ألبومها الجديد، الأولى بعنوان "بدى حدا حبوا"، والثانية "أول أيامه"، من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، وتوزيع الموسيقى هادى شرارة.

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تحمل الأغنيات طابع الرومانسية والحب، حيث حرصت نانسى على تقديم أغنيات مختلفة بالشكل الكلاسيكى، خصوصاً أن الجمهور يحب نانسى فى أنواع الموسيقى التى تقدمها، حسب ما أكد أحمد ماضى لـ"الخليج 365".

كما شاركت نانسى مؤخرا جمهورها بصورة جديدة مع ابنتها الصغيرة "ليا"، والتي دائما ما يؤكد الجمهور علي الشبه الكبير بينهما، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها "نتمنى أياما أفضل لجيلنا الجديد"، فى إشارة للأحداث السيئة التى يمر بهاَ وطنها لبنان، وذلك فى أول ظهور لها منذ انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الماضى.

وكانت وجهت الفنانة نانسي عجرم رسالة إلى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، قائلة: "يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، لكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل"، وقد لاقت هذه التغريدة تفاعلا كبيرا بين متابعيها.