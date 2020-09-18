شكرا لقرائتكم خبر عن "الناس الحلوة فى أماكن السهر".. الهضبة ودينا الشربينى مع محمد سامى ومى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المخرج محمد سامى جمهوره بصورة جديدة تجمعه مع زوجته مى عمر والهضبة عمرو دياب والنجمة دينا الشربينى، خلال وجودهم معاً فى إحدى السهرات، وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، "الناس الحلوة فى أماكن السهر".

وحقق كليب "أماكن السهر" للهضبة عمرو دياب 4 ملايين مشاهدة خلال يومين فقط، بعد طرحها الاثنين الماضى عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد تصويرها فى الساحل الشمالى، وشهدت ظهور الفنانة دينا الشربينى فى الكليب إضافة إلى عدد آخر من الأصدقاء.

"أماكن السهر" كتبها تامر حسين، ولحنها عزيز الشافعى ووزعها أسامة الهندى وأخرج الكليب أحمد النجار



محمد سامي

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الهضبة ودينا الشربيني مع محمد سامي ومي عمر

ويعمل المخرج محمد سامى على التحضير لفيلمه الجديد "العميل صفر" الذى يقوم ببطولته الفنان أكرم حسنى من تأليف وائل عبد الله والمقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث عاد سامى لاستكمال التحضيرات بعد فترة من التوقف لعدم جاهزية السيناريو.

كما يستعد سامى لمسلسله الرمضانى الجديد "نسل الأغراب" الذى يكتبه ويخرجه للعرض فى شهر رمضان 2021 ويجمع فيه النجمين أحمد السقا وأمير كرارة ويشارك فى بطولته مى عمر، أحمد السعدنى، فردوس عبد الحميد، نرمين الفقى، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، عماد زيادة وعدد آخر من الفنانين.