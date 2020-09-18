شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير هارى وميجان ماركل يظهران فى حدث تليفزيونى لأول مرة 22 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل عن ظهورهما فى أول حدث تليفزيوني معا، احتفالًا بالقائمة السنوية لمجلة تايم لأكثر الأشخاص نفوذاً فى العالم، وفى عرض ترويجي جديد سيتم بثه على قناة ABC يوم 22 سبتمبر الجارى، وفقا لموقع "people".



هاري وميجان

وكشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية مؤخرا أن الأمير هارى وميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، قد تبرعا بمبلغ 130 ألف دولار لجمعية خيرية لتعليم الفتيات الأفريقيات بمناسبة أعياد ميلادهم الأخيرة، وتعهد الأمير هارى، 36 عامًا، وميجان ماركل، 39 عامًا، بتقديم المال لـ CAMFED ، الذي يدعم تعليم الفتيات في جميع أنحاء القارة السمراء ، وقالا إنه "لا توجد طريقة أفضل للاحتفال بما يهم حقًا"، وفقا للديلى ميل البريطانية.

وتبرع الزوجان بعد أن أطلق المعجبون، الذين يطلقون على أنفسهم فرقة ساسكس، حملة لجمع التبرعات تكريما لعيد ميلاد هاري وميجان في 15 سبتمبر و4 أغسطس على التوالي، جمعت الحملة 129000 دولار واستجاب هاري وميجان من خلال التبرع بنفس قيمة المبلغ، وتبرعا بمساهمتهما البالغة 130 ألف دولار.

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ومن جهة أخرى زعم خبراء ملكيون أن الأمير هاري "أسعد من أي وقت مضى" في عيد ميلاده السادس والثلاثين، مشيرين إلى أنه لا يفتقد حياته القديمة على الإطلاق.وقال أوميد سكوبى، مؤلف كتاب العثور على الحرية، أن الأمير هارى دوق ساسكس، الذي بلغ اليوم نفس العمر الذي كانت فيه والدته الأميرة ديانا عندما توفيت، "راضٍ جدًا" بزواجه وعائلته و "مزدهر" في حياته المهنية، وفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.