صورة| صدفة تجمع هالة صدقي بمصطفى حجاج وسط البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة هالة صدقي، بصحبة الفنان مصطفى حجاج، وسط المياه بالبحر، خلال قضاء إجازتها الصيفية.

ونشرت هالة، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت :: "كل يوم لازم أنزل اتمرن واعوم، وممكن ألاقي سمك، لكن المرة دي لقيت مصطفى حجاج، ولقيته منعنع يا منعنع".

جدير بالذكر أن أخر أعمال هالة صدقي، كان مسلسل "ليه لأ"، الذي عُرض خارج السباق الرمضاني، عبر منصة شاهد vip، وشارك في بطولته أمينة خليل، محسن محيي الدين، محمد الشرنوبي، شيرين رضا، تميم عبده، ناردين فرج، وعمر السعيد.

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