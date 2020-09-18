أحمد جمال سعيد ومحمد علي رزق بكواليس آخر يوم تصوير "قبل الأربعين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
انتهى فريق عمل فيلم "قبل الأربعين" من تصوير آخر مشاهد العمل أمس الخميس، داخل فيلا بمنطقة أكتوبر.
ونشر الفنان أحمد جمال سعيد، صورة تجمعه بالفنان محمد علي رزق خلال الكواليس، وعلق: "الصحبة النضيفة رزق".
تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق والرعب، من خلال التركيز على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي.
فيلم "قبل الأربعين" بطولة: داليا مصطفى، وبسمة، وإيهاب فهمي، ومحمد علي رزق، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.
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