سامو زين يبدأ تصوير فيلمه الجديد "اللغز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
بدأ الفنان ساموزين، تصوير أولى مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد "اللغز" وهو اسم مؤقت للعمل.
ونشر سامو زين، صورة له من كواليس التصوير تُظهر جزء من ملامح الشخصية التي يقدمها، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بسم الله الرحمن الرحيم.. ٢٠٢١ إن شاء الله.. اللغز، اسم مؤقت.. فيلم، نتفليكس".
ومن المقرر طرح الفيلم السينمائي على منصة نتفليكس، إذ تحدد طرحه العام المقبل.
يذكر أن، الفنان سامو زين، بدأ مؤخرا التحضير لألبومه الجديد، وكان آخر ألبوماته الغنائية ألبوم "لو عمري يرجع" عام 2018.
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