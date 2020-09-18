صورة| محمد سامي وزوجته مع عمرو دياب ودينا الشربيني في أماكن السهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

اجتمع المخرج محمد سامي، بصحبة زوجته الفنانة مي عمر مع الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، بإحدى السهرات.

ونشر سامي، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الناس الحلوة في أماكن السهر".

يذكر أن المخرج محمد سامي، يتولى في دراما رمضان المقبل، إخراج مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومجموعة كبيرة من الفنانين.