صورة| محمد سامي وزوجته مع عمرو دياب ودينا الشربيني في أماكن السهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
اجتمع المخرج محمد سامي، بصحبة زوجته الفنانة مي عمر مع الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، بإحدى السهرات.
ونشر سامي، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الناس الحلوة في أماكن السهر".
يذكر أن المخرج محمد سامي، يتولى في دراما رمضان المقبل، إخراج مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومجموعة كبيرة من الفنانين.
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