عمرو عرفة: "الألم المعنوي أشد إيذاءً من الألم الجسدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : حرص المخرج عمرو عرفة، على توجيه نصيحة لجمهوره ومتابعيه، تخص الأطفال. وكتب عرفة، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "‏لو ضربت طفلا ً ضربة خفيفة وأنت توبّخـة لبكَى ولو ضربتـه ضربة أقـوى منها وأنت تمازحـه لضـحـك فـالألم المعنـوي أشد إيذاءً من الألم الجسدي". يُذكر أن اخر أعمال المخرج عمرو عرفة فيلم "من 30 سنة"، بطولة أحمد السقا، منى زكي، ميرفت أمين، شريف منير، نور اللبنانية، رجاء الجداوي.

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