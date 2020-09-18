تراند اليوم : إعلامية شهيرة تسب متابعيها بسبب مهاجمة ملابسها "غير اللائقة"



واجهت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، انتقادات لاذعة بعد أن ظهرت في صورة اعتبرها متابعوها غير لائقة.

وشاركت وهبة صورة لها وهي ترتدي "شورت" عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، وكتبت "ألو يا فانز قلبي وحشتوني".

غير أنها فوجئت بانتقادات لاذعة من جانب متابعيها بسب طريقة ملبسها التي اعتبروا أنه من غير اللائق أن تظهر بها، خاصة وأنها كانت ترتدي الحجاب في السابق.

وردت وهبة بهجوم مضاد متهمة المنتقدات لمظهرها بـ "النفسنة"، ودت على متابعة قالت في أحد التعليقات إن نهاية الإنسان هي الكفن والموت قائلة: "كفن يلمك إن شاء الله".

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كما صورت مقطع فيديو تحذر فيه من يتطاول عليها بأي شكل لكونها شخصية عامة، متوعدة بأنها لن تصمت بعد الآن وسترد الهجوم بمثله لأن الانتقاد الحاد يؤذي الجميع بالتساوي، وقالت إنها "ستمسح ببلاط الأرض أي شخص" يسيء إليها.

وتوعدت بأنها سترد على أي شخص يهينها، وخصت بكلامها شخصًا لم تسمه قالت إنه وجه إليها رسالة.



وقبل أيام، ظهرت وهبة في صورة من داخل الطائرة، معلنة سفرها للعلاج، وعلّقت: اللهم ارچعني مجبورة الخاطر ويسر لي الخير، وتقبل دعاء الأحبة فلا تحرموني من دعائكم".



