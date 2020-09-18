وزارة الثقافة تحتفي باسم محمود رضا على مسرح البالون

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الفنان محمود رضا أحد أعمدة قوة مصر الناعمة ومن أهم الأساطير الفنية الذين أضافوا ثراءً ملهمًا لتاريخ الفن المصري في القرن العشرين، وأضافت أن عبقريته الإبداعية أسهمت في تطوير الفن الشعبي والانتقال به من المحلية إلى رحابة العالمية.

وأكدت وزيرة الثقافة أنه حرص على إظهار الهوية المصرية في أبهى صورها من خلال فرقة رضا للفنون الشعبية والتى باتت منذ لحظة ميلادها حارسًا للتراث وسفيرًا للفنون المصرية.

يأتي ذلك في إطار الاحتفالية الفنية الكبرى التى تقيمها وزارة الثقافة تأصيلًا لاستراتيجيتها بشأن تكريم رموز الإبداع المصري وضرورة تعريف الأجيال الجديدة بإنجازاتهم باعتبارهم قدوة للنجاح، وينظمها قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال ممثلًا فى البيت الفنى

للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده، وذلك فى مساء الأحد 20 سبتمبر بمسرح البالون.

وتتضمن كلمة لوزيرة الثقافة بالإضافة إلى الكثير من الفقرات الفنية المتنوعة التى تستهل بـأهم اللوحات الاستعراضية التى صممها الفنان محمود رضا منها رحلة- حلاوة شمسنا- العرقسوس- الحجالة- رنة الخلخال- الفلاحين- الإسكندراني- سماح النوبة- العصايا- الكرنبه- الأقصر- النوبة.

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يعقبها كلمة مصورة للفنان الراحل تعرض على شاشة المسرح ومشهد درامي من أداء وتمثيل الفنان ميدو عادل، إلى جانب أغنية "واحد مننا" المهداة لروح الفنان الراحل غناء الفنان محمد الحلو ومي فاروق ومن تأليف مدحت العدل، الحان صلاح الشرنوبي ويصاحبها أداء استعراضي لفرقة

رضا، ثم يتبعها عرضًا لفيلم وثائقي بعنوان "محمود رضا تاريخ في حب مصر".

يشار أن وزارة الثقافة أصدرت كتاب تذكاري لهذه المناسبة يضم كلمات عن محمود رضا لكل من وزيرة الثقافة، الفنان خالد جلال، الفنان عادل عبده، الفنانة فريدة فهمي، الدكتور أشرف زكي، الفنان محمد صبحي، الدكتور عصمت يحيى، الدكتور مجدى صابر، الفنان الجداوي رمضان، الفنان نبيل مبروك، الفنان على الجندي، الفنان سيف عبد الرحمن، الفنان محيى إسماعيل، الدكتور محمود صلاح والمايسترو هشام نبوى.

يذكر أن محمود رضا ولد عام 1930 بالقاهرة، تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل على رضا، وضع الكثير من تصميمات الاستعراضات التي وصلت بالفرقة إلى العالمية، شارك في عدد من الأعمال السينمائية التي قدمتها فرقة رضا وغيرها، كما طاف قرى مصر ليتمكن من نقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد في مختلف المحافظات والتى برزت مصداقيتها في تصميماته الناجحة.