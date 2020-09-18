غدًا.. حفل شعري غنائي لعبدالحميد نشأت وميار جمال في ساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلا شعريا غنائيا غدًا السبت، لكل من الشاعر عبدالحميد نشأت بالاشتراك مع المطربة ميار جمال، وذلك على مسرح النهر، في تمام الساعة السابعة مساءً.

يشار إلى أن عبدالحميد نشأت شاعر لغة عامية مواليد القاهرة خريج المعهد السويسري، وقام بعمل العديد من حفلات الشعر المصاحب للغناء في الغردقة منهما حفلتين في ساقية

Advertisements

عبد المنعم الصاوي فى الغردقة.

وميار ياسر جمال مغنية مصرية من مواليد مدينة المحلة الكبرى قامت بعمل العديد من ال(covers) وتعدت أغنية "آه و خسرنى" الـ 800 ألف مشاهدة وقامت بالمشاركة في حفلات في دار الأوبرا.