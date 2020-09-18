تراند اليوم : للمرة الأولي .. أحمد العوضي يكشف خطته للتقرّب من ياسمين عبد العزيز

كشف الممثل المصري ​أحمد العوضي إنه كان حريصًا على العمل مع الممثلة المصرية ​ ياسمين عبد العزيز لأول مرة في مسلسل “لآخر نفس” الذي جمعهما في وقت سابق، وتحدّث كيف تعرف عليها في كواليس المسلسل.

وصرّح العوضي في لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم” على قناة cbc أنه عندما رآها لأول مرة في كواليس “لآخر نفس” وضع خطة للجلوس الى جانبها بدلًا من جلوسه بجوار المخرج حسام علي، ثم أخبرها بأنه نسي نسخة السيناريو الخاصة به وطلب قراءة النص معها، فوافقت وبعدها دار المزاح بينهما.

وأضاف أحمد العوضي أنهما ارتبطا لفترة طويلة، من دون علم أحد وقال: “ارتبطنا واتخانقنا وسيبنا بعض ورجعنا، كان ممكن العلاقة دي ما تكملش فليه تتحسب عليها؟”

وأكد العوضي أنه تزوج من ياسمين عبد العزيز قبل حفل عيد ميلادها الذي أثارت صوره جدلًا واسعًا عند نشرها، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على الإعلان في شهر رمضان.