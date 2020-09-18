تراند اليوم : عود البطل .. نجلاء بدر بتمرن عضلات جسمها في الجيم – اتفرج

شاركت الفنانة نجلاء بدر متابعيها صورة جديدة عبر خاصية “استوري” علي حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ظهرت نجلاء بدر بإطلالة جذابة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية بنطلون ليجن اسود وبدي كت اسود، خلال تواجدها فى صالة الجيم برفقة المدرب الخاص بها.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على رفع شعرها ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

وشاركت الفنانة نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.

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المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

كما شاركت فى مسلسل “الفتوة” الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.