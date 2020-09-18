رنا صلاح الدين - نشرت عارضة الأزياء نيكول بوتورالسكى صديقة النجم العالمى براد بيت، صورة لها على الإنستجرام وهى ترتدى فستانًا برتقاليًا.
وعلقت نيكول على صورتها، بقولها: "الأشخاص السعداء لا يكرهون".
واعتبر البعض أن هذه الجملة كانت تقصد بها أنجلينا جولى، خاصة بعد تصاعد التوترات بين براد بيت، وزوجته السابقة أنجلينا جولى 45 عامًا، حيث لم يعد التوافق الأسرى قائمًا.
وردت إحدى المتابعات علي نيكول: "إذا كان الأمر كذلك، فلماذا تكره أنت وبراد أنجلينا؟، فردت نيكول بسرعة، "لا أكره أى شخص"، ثم حذفت التعليق وردها من صفحتها.
وردت نيكول عندما سئلت عن سبب حذفها للتعليقات السلبية واتهامها بأنها "غير ناضجة"، لتقول: "لا، أنا أحذف التعليقات المسيئة لأن لا أحد يحتاج إلى الكراهية على صفحتى".
الجدير بالذكر، أن عارضة الأزياء الألمانية لديها ابن ومتزوجة من صاحب مطعم في برلين رولاند ماري، والتي يزعم أنها على علاقة مفتوحة معه.
كانت هذه تفاصيل خبر حبيبة براد بيت تعلن حربها على أنجلينا جولي بكلمات مثيرة.. أعرف الحكاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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