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رنا صلاح الدين - اتهم المطرب بهاء سلطان، شركة "فري ميوزيك" للمنتج نصر محروس بمحاولة إغلاق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى على "فيسبوك"، مما اضطر فريق العمل لديه مسح جميع الفيديوهات.
وكتب بهاء سلطان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "هناك محاولات مستمرة من جانب الشركة لغلق صفحتي الرسميه علي الفيسبوك".
وأضاف: "مما اضطر فريق العمل لدي بمسح جميع الفيديوهات التي أشارك بها جمهوري، بسبب بلاغات".
بهاء سلطان
يشار إلى أن المطرب بهاء سلطان، أعرب عن سعادته برد فعل جمهوره، بعد إعلان فسخ تعاقده مع المنتج نصر محروس.
وعلق بهاء سلطان على قرار المحكمة بفسخ تعاقده مع نصر محروس: "أولا انتوا واحشنى جدا ومبسوط من رد فعلكم، وقد إيه بعدى عنكم والانتظار كان صعب بالنسبالى وأثر معايا نفسيا خلال الفترة اللى فاتت".
كانت هذه تفاصيل خبر الصراع يستمر.. بهاء سلطان يتهم نصر محروس بمحاربته على "فيسبوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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