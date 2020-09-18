شكرا لقرائتكم خبر عن سرين عبد النور مصدومة من "شقاوة" ابنها كريستيانو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور من تصرفات ابنها كريستيانو، ونشرت فيديو له وهو يلعب فى الطين بالزرع فى شرفة منزلها، وعلقت على الفيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام" قائلة، "بضيعو دقيقة بلاقيه على البلكون ناكش الدنى!!! طيب بموتنى رجع حطهن محلهن أنو هو شاطر وأنا مصدومة بليز شوفو هالمنظر كريستيانو".

وكانت شاركت النجمة سيرين عبد النور فيديو من كواليس جلسة تصوير جديدة لها على حسابها على تويتر، وظهرت سيرين على سور عال حافية القدمين مرتدية فستانا أسود من أجل التقاط الصور، وكتبت سيرين قائلة، "الشجاعة هى أن تكون نفسك كل يوم فى عالم يحاول إجبارك على أن تكــون شخصاً آخر".

وفي وقت سابق شاركت النجمة سيرين عبد النور متابعيها عبر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ظهرت خلالها وهي تلف علم بلدها لبنان على ظهرها، ثم علقت على الصورة بكتابة: بحبك يا لبنان، وما أن نشرت الصورة حتي انهالت عليها تعليقات متابعيها ممن أثنوا على الصورة وتحدثوا عن لبنان متمنين أن تزول الغمة عليها سريعًا، حيث لا تزال آثار الانفجار تؤثر بالسلب على كل مناحي الحياة هناك.

وكانت هاجمت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الحكومة اللبنانية بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان في أعقاب انفجار بيروت الضخم .

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وغردت سيرين عبر حسابها على تويتر، قائلة: "تعلموا كيف بتكون المسؤولية: رئيس فرنسا بيكبر القلب بينما انتم بتحرقوا القلب! رئيس فرنسا رجل مسئول بينما إنتم لا مسؤولين! رئيس فرنسا حضن شعب لبنان بينما انتم حرقتوا شعب لبنان! رئيس فرنسا بيعرف يعمّر... بينما إنتم بس بتعرفوا تهدموا ".