إيرادات الخميس.. "Tenet" يحتل الصدارة و"follow me" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الخميس 17 سبتمبر، فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 176 ألفا و929 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم "Mulan" بطولة Yifei Liu، محققًا 68 ألفا و308 جنيهات، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم الرعب "follow me" بعد تحقيقه 38 ألفا و794 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "The New Mutants" والذي حقق 38 ألفًا و285 جنيها.

وذهب المركز الخامس للفيلم الرومانسي " After We Collided"، محققًا 31 ألفًا و770 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم " Freaks: You're One of US" بعد تحقيقه 13 ألفا و796 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم التحريك " "Dreambuilders، والذي حقق 11 ألفا و547 جنيهًا.

في المركز الثامن جاء فيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 10 آلاف و481 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 7 آلاف و609 جنيهات، وكان المركز العاشر من نصيب فيلم "black water abyss" بعد تحقيقه 5 آلاف و344 جنيهًا.